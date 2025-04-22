Москва, 22 апреля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025 года. Об этом 22 апреля сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин

В 2025 году ПМЭФ пройдёт с 18 по 21 июня. Девиз нынешнего форума: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В рамках мероприятия также состоятся форум «Деловой двадцатки», деловые форумы ШОС и БРИКС, а также форумы малого и среднего предпринимательства, креативных индустрий и форум, посвящённый лекарственной безопасности.

«Это одно из самых масштабных и значимых деловых мероприятий в мире. Как вам уже известно, с 2006 года форум проводится под патронажем и при участии президента Российской Федерации. Так будет и на этот раз», — сказал Панкин на брифинге МИД и фонда «Росконгресс».

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. Президент России регулярно принимает участие в работе ПМЭФ, выступая на пленарном заседании форума, а также проводя встречи с представителями бизнес-сообщества и политиками.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ в 2024 году Путин заявил, что в России к концу текущего десятилетия капитализация фондового рынка должна увеличиться вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта. Также президент поручил правительству и ЦБ продумать дополнительные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели могли софинансировать накопления сотрудников в рамках специальной программы поддержки добровольных долгосрочных накоплений.

Также глава государства поручил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам и сообщил, что МРОТ с 2025 года будет привязан к медианной зарплате и составит 22 тысячи рублей. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на реализацию данных поручений президента из бюджета до 2030 года выделят 9 трлн рублей.