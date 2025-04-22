Москва, 22 апреля, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Сборную России по футболу пригласили на международный турнир с участием государств-членов Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА). Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

«Российская сборная получила приглашение на турнир ФАЦА, который пройдёт в начале сентября, однако участие команды Валерия Карпина маловероятно. Турнир предполагает плотную сетку из четырёх матчей, а Российский футбольный союз (РФС) изначально ориентирован на проведение двух полноценных товарищеских игр в это международное окно», — отметил источник.

Он также уточнил, что российская сборная уже практически согласовала товарищеский матч со сборной Ирана на 6 октября.

В ФАЦА входят Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2025 году ассоциация планирует провести второй в своей истории турнир. Прошлый турнир проводился в 2023 году, победу в нём одержала иранская национальная команда. В качестве приглашённой страны в том году выступит Оман.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж анонсировал товарищеский матч с российской сборной. Он отметил, что игра с Россией, намеченная на октябрь, позволит Ирану лучше подготовиться к предстоящему чемпионату мира.

В июне подопечные Карпина выступят в домашнем товарищеском матче с Нигерией и в гостевом — с Белоруссией.