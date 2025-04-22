Москва, 22 апреля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Министерство обороны России обратилось в суд с иском к разработчику в области естественных и технических наук АО «Научно-производственное объединение «Импульс». Это следует из картотеки дел арбитражного суда Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Об исковых требованиях ведомство заявило 17 апреля. Уточняется, что Минобороны потребовало взыскать с объединения 13 млрд 005 млн 256 рублей. О других подробностях дела, включая причины подачи иска, не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта Министерство обороны РФ обратилось в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 11,5 млн рублей с компании «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», которая специализируется на проектировании военных кораблей, катеров и судов на воздушной подушке. Основания обращения не указывались.

В марте Минобороны РФ направило в суд ещё один иск о взыскании более 390 млн рублей с Кизлярского электромеханического завода, выпускающего самолёты малой авиации и системы для борьбы с дронами.

До этого, в феврале, оборонное ведомство подало в суд на разработчика снарядов АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева» (НИМИ). Предмет спора, а также исковые требования не указаны.