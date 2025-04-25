Москва, 25 апреля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Большинство россиян (66%) считают рабочие профессии престижными и хотели бы, чтобы их дети или внуки выбрали для себя рабочую специальность (52%). А наиболее высокую оценку рабочие профессии получили у молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет — из них 72-73% считают труд рабочего престижным. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

Проектный офис Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» В Калуге выбрали лучшего регионального специалиста по управлению БПЛА

Вместе с популярностью рабочих профессий растет и уровень их зарплат. По данным ВНИИ труда Минтруда России, медиана предлагаемой заработной платы в марте 2024 года у токаря составляла 120 тыс. рублей, а в марте 2025 года — уже 170 тыс. рублей, у сварщика — с 93 тыс. рублей до 125 тыс. рублей, у оператора-наладчика ЧПУ — с 90 тыс. рублей до 120 тыс. рублей.

Поощрить на государственном уровне представителей рабочих профессий призван Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». С 2025 года он является одним из мероприятий нацпроекта «Кадры».

«Конкуренция за кадры идёт не только между производителями. За работников соревнуются отрасли, регионы, формы занятости. С учётом этого, наряду с работой по улучшению условий труда, повышению его производительности, необходимо вести работу и по формированию трудовых установок, продвижению наиболее востребованных рабочих профессий. Признание лучших в своей сфере позволяет показать, насколько важен сегодня человек труда, поощрить настоящих мастеров своего дела», — подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.

В апреле стартовали региональные этапы конкурса «Лучший по профессии»: субъекты РФ выбрали из 20 номинаций те, которые они могут провести у себя на производственных площадках. Например, в Калужской, Кировской, Рязанской и Томской областях региональные конкурсы пройдут по шести номинациям, в Пермском крае — по семи номинациям. Абсолютным рекордсменом среди регионов стала Чувашская Республика, в ней пройдут региональные этапы по 18 из 20 возможных номинаций.

Самый первый региональный этап в этом году состоялся в Калужской области 9 апреля. Здесь определили лучшего в регионе специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Первое место занял Илья Хромов из телерадиокомпании «НИКА». Он представит область на федеральном этапе конкурса 24–25 июля, который пройдет также в Калуге.

Проектный офис Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» В Калуге выбрали лучшего регионального специалиста по управлению БПЛА

Эстафету подхватили и другие субъекты РФ: лучшего в регионе повара уже выбрали в Вологде, мастера отделочных работ — в Ставрополе, а сварщика, специалиста по мехатронике и робототехнике, швею и повара — в Рязани.

Региональные этапы конкурса «Лучший по профессии» завершатся в июне. А уже с июля по сентябрь их победители будут бороться за звания лучших в стране на федеральных этапах. В декабре победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии» наградят в национальном центре «Россия». Победители получат 1 млн рублей, вице-чемпионы — 500 тыс. рублей, обладатели 3 места — 300 тыс. рублей.

Одна из традиционных номинаций этого конкурса — «Лучший токарь». В прошлом году им стал Айдар Ашрапов из Альметьевска (Республика Татарстан). Айдар стал самым молодым финалистом конкурса — ему 22 года, но он уже имеет шестой профессиональный разряд.

«Мои родители были рады, когда я выбрал настоящую мужскую профессию. Пришел на завод еще на третьем курсе машиностроительного колледжа. Меня сразу поставили за станок. Правда он был не такой современный, как те, что установлены здесь, в Пензе. Мой первый станок был примерно 70-х годов производства. Что касается конкурса, то первые 10-15 минут очень волновался, но потом взял себя в руки и делал свою работу. Сейчас переполняют эмоции. Я очень счастлив», — рассказал обладатель звания «Лучший токарь России».

Второе место в 2024 году занял токарь из Пензы Юрий Савельев. Он — один из самых активных участников конкурса профессионального мастерства и трижды становился вторым на областном конкурсе.

«Деталь, которую нужно было вытачать на конкурсе, была достаточно сложная. Ну и оборудование не такое, с которым я работаю на своем предприятии. Было непросто собраться, но в все получилось, результат оказался хорошим. Такие конкурсы очень нужны. В первую очередь для того, чтобы доказать себе, что чего-то стоишь, чтобы посмотреть на коллег», — отметил серебряный призёр.

На третьем месте в 2024 году оказался токарь из Ленинградской области Алексей Яковченко. Он говорит, что работа по профессии для него — не просто дело всей жизни, но ещё и наследство от отца и деда, которые тоже работали токарями. А в конкурсе участвует, чтобы не терять спортивный азарт и сноровку.

«Время доказало правильность выбранного жизненного пути. Работать токарем интересно, особенно когда на предприятии внедрён широкий диапазон продукции. Приятно, когда видишь атомную или электростанцию и знаешь, что в ней есть твои детали. Удовольствие от работы в том, что приносишь пользу», — говорит мастер.

Перечень номинаций, по которым регион проведет свои этапы, и требования к участникам указаны на сайте конкурса. Подать заявку может как сам сотрудник, так и компания, в которой он работает.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Кадры» реализуется в России с 2025 года по решению президента Владимира Путина. Он помогает улучшить ситуацию на рынке труда и обеспечить экономику страны необходимыми трудовыми ресурсами, качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей. Важная задача нацпроекта — повышение престижа человека труда и популяризация рабочих профессий.