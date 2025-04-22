Москва, 22 апреля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Подразделения российских войск в минувшие сутки поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников противника в 141 районе. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Минобороны.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Также удар был нанесён по площадке производства дронов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе», — сказано в сообщении.

Также в минувшие сутки средства ПВО сбили 99 беспилотников противника. В результате активных действий подразделений группировки «Юг» был освобождён населённый пункт Сухая Балка в ДНР. За сутки потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили до 1140 человек.

Как передавало ИА Регнум, командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф ранее рассказал, что бойцы ВС РФ уничтожили под Красноармейском в Донецкой Народной Республике наёмников из Португалии. Он отметил, что на этом направлении в зоне СВО попадается большое количество наёмников из данной страны, а не из США, как это было раньше. Боец добавил, что наёмники работают без опознавательных знаков и очень хорошо обучены, в отличие от подразделений ВСУ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в начале марта сообщил, что в рядах ВСУ против России воюют свыше 3,3 тыс. наёмников. Президент Владимир Путин напоминал, что иностранные наёмники, воюющие в зоне проведения спецоперации на стороне киевского режима, не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.