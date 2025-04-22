Москва, 22 апреля, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили 99 украинских беспилотников. Об этом 22 апреля сообщило Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

Всего с начала спецоперации уничтожены 661 самолёт, 283 вертолёта, 53 034 БПЛА, 604 ЗРК, 22 985 танков и других боевых бронированных машин, 1546 боевых машин РСЗО, 23 962 орудия полевой артиллерии и миномётов, 34 416 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новость дополняется.