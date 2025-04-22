Москва, 22 апреля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Сухая Балка в ДНР. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Минобороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также 22 апреля в военном ведомстве проинформировали, что в минувшие сутки средства ПВО сбили 99 беспилотников противника. В указанный период потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили до 1140 человек.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля в Минобороны сообщили, что до объявления пасхального перемирия подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ освободили населённый пункт Новомихайловка в ДНР.

Днём ранее, 19 апреля, военное ведомство проинформировало об освобождении села Шевченко в ДНР и Олешни в Курской области. 16, 17 и 18 апреля сообщалось об освобождении Калиново, Преображенки и Валентиново соответственно (все данные населённые пункты находятся в ДНР).

Позднее в Минобороны рассказали, что российские военные, освобождавшие село Преображенка, практически полностью исключили использование радиостанций и перешли на систему звуковых сигналов. Это обеспечило слаженное продвижение мотострелков. В ведомстве отметили, что штурмовикам пришлось преодолевать большие участки открытой местности, где почти полностью отсутствовали какие-либо укрытия, в чём и заключалась основная сложность боёв за село.