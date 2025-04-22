Москва, 22 апреля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не планирует приезжать на церемонию прощания с папой римским Франциском. Об этом 22 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Global Look Press/Vuk Valcic/Keystone Press Agency

«Нет. Таких планов у президента нет», — сказал официальный спикер Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Пескова, российская сторона ещё не определила, кто поедет на траурные мероприятия. Он также пообещал проинформировать, когда соответствующее решение будет принято.

Похороны понтифика состоятся в субботу, 26 апреля. В 10:00 утра по местному времени перед собором Святого Петра будет совершена заупокойная месса по папе римскому Франциску, после чего гроб с телом понтифика доставят в собор Святого Петра, а оттуда — в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.

Ранее российский лидер направил в Ватикан соболезнования по случаю смерти Франциска. Он отметил: папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Путин подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память.

Как передавало ИА Регнум, папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Ватикан назвал официальной причиной смерти понтифика инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс. В своём завещании понтифик выразил желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, а не в Ватикане. Также он пожелал, чтобы его гробница была простой и не имела особых украшений.

По информации журналистов местного издания Quotidiano, ритуал похорон папы римского Франциска проведут с изменениями в отличие от предыдущих церемоний погребения его предшественников. Отмечается, что не будет никакого катафалка, на котором можно было бы выставить тело понтифика, вместо этого оно будет находиться в гробу.