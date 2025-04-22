Москва, 22 апреля, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Для того чтобы начать обсуждать вопрос о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре с Украиной, необходимо устранить юридические препятствия с украинской стороны для таких контактов. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть приняты какие-то шаги, для того чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов. Если есть такая готовность», ― отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о своей готовности решить вопросы путём переговоров. Ещё раз о такой готовности глава государства заявил 21 апреля, предложив подумать над идеей о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре в формате двухсторонних переговоров с Украиной.

Как передавало ИА Регнум, Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений.

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим неоднократно нарушил его. По данным Минобороны РФ, за этот период зафиксировали 4,9 тыс. нарушений со стороны Вооружённых сил Украины. При этом все российские группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим перемирия.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 апреля в своём Telegram-канале предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Такое предложение председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лицемерной игрой.

21 апреля Путин заявил, что Россия должна подумать и внимательно оценить опыт объявления пасхального перемирия, посмотреть на его результаты. Глава государства также указал на необходимость «разобраться» с предложением украинской стороны не наносить удары по гражданским объектам. Российский лидер добавил, что РФ хорошо относится к перемириям, поэтому выступила с такой инициативой.

Зеленский в свою очередь заявил, что именно прекращение огня — реальное, длительное — должно стать первым шагом к надёжному и длительному миру. Он добавил, что пасхальное перемирие продемонстрировало это. На Украине в это время не объявляли воздушную тревогу, отметил глава киевского режима.