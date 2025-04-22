Москва, 22 апреля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 апреля проведёт переговоры в узком составе с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, который находится в Москве с государственным визитом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сегодня большой день российско-оманских отношений, который найдёт своё отражение в рабочем графике Путина. С государственным визитом в Москве находится султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид. Будет официальная церемония встречи в соответствии с протокольной практикой государственного визита. Состоится беседа с гостем в узком составе. Затем будут российско-оманские переговоры в формате государственного обеда», — отметил спикер Кремля.

Песков также уточнил, что после переговоров будет проведена церемония обмена подписанными документами между сторонами.

По ранее предоставленной информации Кремля, планируется, что в ходе диалога лидеры обсудят международную и региональную повестки дня, основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля султан Омана прибыл в Россию с государственным визитом. Его самолёт приземлился в столичном аэропорту Внуково 2. Визит Хейсама бен Тарика Аль Саида приурочен к сороковой годовщине установления дипломатических отношений между странами.

После прибытия султан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра Почётного караула.