Москва, 22 апреля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Кремль проинформирует об очередном прибытии в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, если такой визит состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Alex Brandon/AP/TASS Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф

Представителя Кремля спросили, не ожидают ли в Москве Уиткоффа и не планируется ли его встреча с президентом Владимиром Путиным с учётом того, что американский лидер Дональд Трамп пообещал в ближайшие три дня раскрыть подробности предполагаемого мирного соглашения между Россией и Украиной, а в Лондоне 23 апреля ожидаются переговоры с участием представителей США, Европы и киевского режима.

«Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырёх часов и были посвящены в том числе урегулированию украинского кризиса.

Обе стороны положительно оценили встречу. Уиткофф заявил, что расширение коммерческих возможностей может послужить основой для формирования новых отношений между Россией и США. Отвечая на вопрос о возможных договорённостях с Москвой по украинскому вопросу, он выразил уверенность в том, что такое соглашение намечается. Песков также назвал беседы с представителем администрации США конструктивными и содержательными.

Первый визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 февраля. После переговоров в Москве российская сторона вернула США бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля. Вашингтон, в свою очередь, освободил программиста Александра Винника, обвинённого в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

В следующий раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Он встретился с российскими представителями высокого ранга, а затем — с Путиным. По словам Пескова, в ходе встречи спецпосланник передал России дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа.