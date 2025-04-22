Москва, 22 апреля, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Конкретных планов по переговорам с Украиной о введении моратория на удары по гражданским объектам нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Нет, конкретных планов нет, есть подтверждение президентом Владимиром Путиным готовности обсуждать этот вопрос с учетом анализа опыта пасхального перемирия, которое имело место, но никакой конкретики в этом плане нет», — сказал Песков журналистам​​​ в ходе ежедневного брифинга.

Он отметил, что Киеву при желании начать диалог с Москвой нужно будет предпринять юридические шаги для снятия препятствий к таким контактам.

«При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически «расчистить» вот эти препятствия на пути таких контактов. Если есть такая готовность», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Telegram-канале предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

В свою очередь российский лидер указал на необходимость «разобраться» с предложением украинской стороны не наносить удары по гражданским объектам. Тогда Песков уточнил, что в данном случае глава государства имел в виду переговоры с Украиной.

Днём ранее, 20 апреля, американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. В Кремле не стали комментировать соответствующее заявление главы Белого дома.