Вашингтон, 22 апреля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета New York Post.

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трёх дней, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной и Россией. <…> Посмотрим, как всё пойдёт», — процитировало издание ответ Трампа на вопрос, касающийся признания Киевом российского Крыма.

Издание сообщило также, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника американской администрации, что мирный план Трампа может включать развёртывание на Украине европейских сил, направленное на соблюдение режима прекращения огня.

По словам чиновника, самый сложный вопрос заключается в том, как будут выглядеть эти силы, именуемые «силами обеспечения устойчивости».

Согласно источникам The Wall Street Journal, признание Крыма российским регионом и отказ от вступления в НАТО входят в перечень условий, которые администрация Трампа выдвинула Украине для завершения конфликта. Предложения американской стороны содержатся в конфиденциальном документе, представленном Киеву на переговорах в Париже 17 апреля. Речь идёт о «списке потенциальных вариантов» для обсуждения, а не об ультиматуме, отметило издание.

Кроме того, Вашингтон изучает возможность создания нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС. При реализации этого плана контроль над этой территорией может отойти США.

Ожидается, что Киев даст ответ на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Если стороны согласуют позиции, предложения могут отправить в Москву.