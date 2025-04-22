Москва, 22 апреля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом 22 апреля сообщило Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Около 9:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Брянской области», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

В течение суток силы ПВО ликвидировал 99 украинских беспилотников. Также в указанный период ВС России уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

С вечера 21 апреля до 6:00 22 апреля ВС России уничтожили десять дронов ВСУ над тремя регионами: пять — над территорией Крыма, три БПЛА — над Белгородской областью и два беспилотника — над Орловской областью.

В период объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия украинские формирования атаковали гражданские объекты в приграничных районах Брянской, Белгородской, Курской областей и Крыму. Всего Минобороны зафиксировало 4,9 тыс. нарушений со стороны ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля украинские военные нанесли удары по энергообъектам в Белгородской, Брянской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике. Самый массированный удар пришелся на Брянскую область. Противник ударил по энергетике региона шесть раз.