Москва, 22 апреля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. С начала года в России выявлено более 1,3 тыс. фактов подделки миграционных документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«С начала 2025 года выявлено 1374 совершённых иностранными гражданами факта подделки миграционных документов, что на 41,6% превышает показатели прошлого года», — указала она в публикации.

Волк отметила, что ведомством был проведён комплекс мероприятий, в том числе технического характера, направленных на усиление контроля в вопросах соблюдения миграционного законодательства.

Представитель МВД также напомнила, что за нарушение соответствующего законодательства в России предусмотрена уголовная ответственность.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных МВД, в которую будут вносить незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. Сведения в нём обновляются каждые четыре часа. Иностранцам из реестра запрещено покупать недвижимость, транспорт, управлять автомобилем, брать кредиты, официально жениться и разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения. По состоянию на 26 марта в него добавили уже около 640 тыс. приезжих.