Тамбов, 22 апреля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля огласит приговор по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом 22 апреля сообщил адвокат Попова Сергей Буйновский.

Алексей Потицкий/ТАСС Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов

22 апреля Попов и другой фигурант дела, бизнесмен Сергей Моисеев, выступят в суде с последним словом.

«Сегодня последнее слово Ивана Попова, а затем судья уйдёт в совещательную комнату для постановления приговора, оглашение которого назначено на 24 апреля в 12:00 мск», — сообщил Буйновский ТАСС.

По итогам рассмотрения уголовного дела по существу сторона защиты попросила суд вынести Попову оправдательный приговор. Военный прокурор в свою очередь потребовал признать генерал-майора виновным и приговорить его к шести годам колонии, лишению звания и штрафу в 800 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 т металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей.

Попов заявил в суде, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношения 99% того, что сказал обвинитель. При этом Моисеев признал вину в мошенничестве. 27 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил Попова под стражу.

В начале марта Попов сообщил, что его уволили из рядов Вооружённых сил России. Генерал написал письмо главе государства, в котором назвал армию смыслом своей жизни и попросил Верховного главнокомандующего разобраться в его сложной жизненной ситуации и позволить вернуться на службу.

21 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина уведомили об открытом письме Попова. 9 апреля Буйновский рассказал, что генерал-майора направят в зону проведения спецоперации. Минобороны решило заключить с ним контракт на участие в СВО.