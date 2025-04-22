Москва, 22 апреля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Народный артист Сергей Гармаш пообещал вернуться в родной город Херсон после того, как его освободят российские войска. Об этом сообщает Херсонское агентство новостей.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Актер Сергей Гармаш

«Когда освободят Херсон, конечно, поеду в родной город. Тем более что в Херсонском академическом театре я знал людей, несколько раз проводил там творческие вечера. Пока готов помогать советами властям и деятелям родного региона», — сказал Гармаш в интервью журналистам.

На вопрос о том, хочет ли артист пообщаться с жителями Херсонской области, Гармаш заявил, что выступает с творческими вечерами.

«У меня есть творческие вечера. В рамках таких вечеров я говорю монолог минут на 30 и затем провоцирую зал на общение, чтобы они задавали мне вопросы. В Геническе я уже выступал, поэтому давайте будем планировать провести такой вечер в Херсоне», — поделился актер.

В ходе беседы Гармаш рассказал, что сейчас работает над тремя сценариями, съемки по которым назначены на лето.

Сергей Гармаш за свою карьеру успел сняться в более чем 100 различных фильмах и сериалах. В 2006 году был признан народным артистом РФ, а в 2008 году стал почетным гражданином Херсона.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2022 года Гармаш в рамках своего визита в родной регион заявил, что поможет восстановить работу Херсонского драмтеатра. Тогда артист не уточнил, в чём именно будет заключаться помощь.