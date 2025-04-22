Калининский район, Тверская область, 22 апреля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Два грузовика и легковой автомобиль загорелись после столкновения на трассе М-11 «Нева» в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

МЧС России

ДТП случилось на 194-м километре скоростной автодороги в сторону Москвы. Большегрузы и седан двигались в попутном направлении.

По предварительным данным, пострадали два человека.

Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание в 10:54 мск. Из-за происшествия трасса перекрыта, объезд организован на 208-м километре автодороги М-10, уточнили в МЧС.

Ранее ИА Регнум сообщало о других похожих ДТП. 18 января автомобиль Daewoo Matiz на большой скорости врезался в столб на Юго-Восточной хорде в Москве, после чего загорелся. В результате погибли два человека, ещё один пострадал.

30 марта в Башкирии на трассе Уфа — Инзер перевернулся и загорелся большегрузный автомобиль. Водитель фуры остался жив, машину потушили пожарные.