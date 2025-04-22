Санкт-Петербург, 22 апреля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге многолетний конфликт жильцов элитного ЖК обернулся двумя уголовными делами за разжигание вражды и оскорбление чувств верующих. Их возбудили на адвоката Тимура Рзаева, сорвавшего пасхальные украшения в парадной на улице Дибуновской. По словам местных жителей, мужчина мог действовать по заказу, а не по собственной воле. Об этом ИА Регнум рассказали жильцы дома.

Дмитрий Л.

17 апреля в сети и СМИ появилась информация о том, что двое неизвестных проникли на закрытую территорию элитного ЖК на улице Дибуновской в Санкт-Петербурге, где уничтожили пасхальные украшения на одной из парадной. Происходящее снял на видео один из жильцов дома Дмитрий Л., эти записи он передал в правоохранительные органы вместе с заявлением об оскорблении чувств верующих. Спустя несколько дней по данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (часть 2 статьи 282 УК) и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (часть 1 статьи 148 УК). 18 апреля по обвинению в указанных преступлениях был задержан 31-летний адвокат Тимур Рзаев и разнорабочий, выполнявший его поручения по демонтажу пасхальных украшений.

Видео быстро распространилось по пабликам и стало обрастать подробностями. Кто-то писал, что демонтаж пасхальных украшений был инициирован одной из жительниц дома, которая ненавидит пасху и наняла адвоката, чтобы он раз и навсегда решил вопрос с самодеятельностью православных жильцов. А сам Тимур Рзаев и его помощник, якобы, называли православные украшения «харамом» и угрожали жильцам, защищавшим украшения, физической расправой. Сейчас в деле разбирается СК. Сам адвокат ранее заявил, что ничего не имеет против религиозных символов и праздников. Рзаев утверждал, что действовал в интересах своего клиента, проживающего в этом доме, и лишь хотел привести внешний вид парадной в соответствие с пожарными нормами, убрав не согласованный со всеми собственниками декор. Кроме того, адвокат отметил, что считает себя русским и является верующим человеком, правда не уточник, к какой конфессии принадлежит, а также не смог объяснить, почему не вызвал полицию в целях пожарной безопасности, а самолично распорядился сорвать православные символы.

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Заявивший в полицию на адвоката Тимура Рзаева житель дома Дмитрий Л. настаивает на религиозной подоплёке произошедшего. Мужчина сам отмечает, что некоторые детали инцидента выдумали комментаторы в сети. Но по словам Дмитрия, во время демонтажа украшений 13 апреля имели место факты, которые он считает оскорблениями на религиозной почве.

«Я видел, что писали про то, что мне угрожали и называли украшения «харамом», такого не было, не было высказываний оскорбительных. Но этот азербайджанец пришёл, все сорвал, поднялся на пятый этаж, покрутил в руках икону и швырнул ее на нижнюю полку. То есть всё-таки уголовные дела, два, заведены вот по этому факту. Кроме того, когда я говорил, что у меня дядя иеромонах, меня Рзаев ударил по руке, именно в этот момент. Это всё зафиксировано на видео и приобщено к делу. В следственном комитете все на допросе рассказано. То есть он ударил именно в ответ на эту информацию», — рассказал мужчина.

По словам мужчины, адвокат исполнял заказ кого-то из жильцов, которому не понравились украшения к празднику Пасхи. Дмитрий рассказал, что часть жильцов дома на Дибуновской творчески подходит к оформлению дома и на каждый праздник готовят и покупают за свой счёт новые украшения. Такие декорации нравятся не всем жильцам.

«Мы целый год благоустраиваем, сажаем цветы, делаем открытки к празднику с фасадом дома, этим занимаются два-три человека. Но есть и недовольные, это нормально. Раньше они просто могли высказывать, что им не нравится. А сейчас, когда они увидели пасхальную эту историю, еще и икону, они наняли человека, который все это сорвал и выбросил в помойку. Сейчас это переросло просто в уголовку, когда люди нанимают какого-то, не знаю, решалу, потому что это совершенно не юридические методы, приходят, открывают и выбрасывают», — возмутился Дмитрий.

Слова мужчины подтверждает и другой житель дома на Дибуновской Сергей (имя изменено). По словам мужчины, в произошедшем конфликте всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. Между жильцами элитного дома давно идёт вражда, и противостояние с каждым годом приобретает всё более изощрённые формы.

«Этот адвокат, безусловно, поступил неправомерно, и вообще не имел права так действовать. Пусть тому, что он сделал следствие даёт справедливую правовую оценку. Но изначально конфликт между жильцами вообще не имеет отношения к религиозным разногласиям. По сути — это борьба за власть. Тут и раньше портили украшения, на День Победы георгиевские ленточки с парадной срывали, на Хэллоуин тыквы разбивали, дичь творят постоянно», — объяснил Сергей.

По словам мужчины всё началось с попытки жильцов сменить управляющую компанию, к работе которой у местных жителей было очень много вопросов. Одна из жительниц элитного ЖК занимала должность управляющей дома. А когда жильцам удалось сменить обслуживающую компанию, она потеряла работу.

«Я так понимаю, после этого она затаила обиду и создала коалицию из числа членов совета дома, видимо, и после этого начались склоки. Очень неприятно жить так, 32 квартиры всего в доме и 5-6 соседей совсем неадекватных. Они занимаются откровенной ерундой. Получается, что и адвоката этого они наняли, он где-то месяц назад тут появился, приходил несколько раз к кому-то из второй парадной. Раньше его тут никто не видел, в нашем доме он не живёт», — объяснил мужчина.

Дмитрий Л.

По мнению жильца, изначально в произошедшем не было конфликта на фоне религиозных распрей. Уголовными делами всё обернулось лишь из-за того, что адвокат и его помощник выбрали сомнительные методы, вмешиваясь в конфликт жильцов.

«Я вообще не понимаю, как адвокат за такое взялся, в принципе. Ну, это же как-то очень странно. И главное, что непонятно, сколько надо заплатить такому адвокату, чтобы такой ерундой заниматься? Если, например, украшения должны быть согласованы собственниками, он же должен был позвонить куда-то, в полицию, например, зафиксировать нарушения. А он стал срывать, кого-то там нанял для этого. Вот из-за его ошибки это и вылилось в уголовное дело. Но вопрос надо глубже копать, это всё не на пустом мете произошло. Просто до этого случая никому не было дела», — считает мужчина.

Часть жильцов рада, что им удалось наконец добиться возбуждения уголовного дела, после долгого и безрезультатного противостояния с соседями. Вот только не все уверены, что этого будет достаточно.

«Пока получается, что заказчик демонтажа вышел сухим из воды. А у адвоката договор с заказчиком должен быть, вот против кого надо заводить дело. Есть заказчик, и я уверен, что заказчик — бывшая управляющая, вот такой вот нюанс», — отметил Сергей.

ИА Регнум связалось с бывшей управляющей дома Анной. На вопрос о связи с адвокатом Тимуром Рзаевым женщина ответила довольно расплывчато.

«То есть жильцы сказали, что я наняла Рзаева, чтобы избавиться от украшений? То есть у нас адвокаты занимаются демонтажем, да? Если по логике жильцов. Даже если бы он был, к примеру, моим адвокатом, то находясь под следствием, он не мог бы отстаивать мои интересы. У меня есть другой адвокат», — объяснила женщина.

Дмитрий Л.

Сейчас в обстоятельствах разрушения пасхальных украшения на Дибуновской разбираются следователи. Жильцов дома по очереди вызывают в СК для дачи показаний. Одна из жительниц рассказала ИА Регнум, что Дмитрий Л., который является пострадавшим по делу об оскорблении чувств верующих, уже не в первый раз оказывается в центре внимания.

«Знаете, он постоянно провоцирует конфликты и всячески привлекает к себе внимание и просто не даёт нам спокойно жить. Он всё пытается осветить свою бурную деятельность, вечно вызывает телевизионщиков, разные новостные каналы, чтобы они показывали его сено во дворе или какие-то его украшения, пишет в газеты. Сейчас вокруг этой истории столько слухов разошлось, наши имена и фамилии уже публикуют в комментариях, очерняют нас, нас вызывают в СК. Я про этого адвоката сама из новостей узнала, но теперь мне приходится ходить давать объяснения», — объяснила женщина.

По словам соседей, не всем нравятся украшения дома из-за излишнего внимания к элитному ЖК, кроме того, такой декор должен быть согласован в установленном законом порядке. По словам соседей, управляющая компания регулярно убирает украшения, чтобы не получить штраф от надзорных органов.