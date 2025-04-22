Москва, 22 апреля, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor зарегистрировала в Роспатенте не менее четырёх товарных знаков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу данных ведомства.

Global Look Press/Lee Jae-Won/AFLO

21 апреля также сообщалось о регистрации в Роспатенте шести товарных знаков Kia с начала года. Все заявки были поданы в Роспатент в 2024 году, три последние — в сентябре. Ведомство одобрило эти заявки 16 апреля, действовать они будут до 2034 года.

Согласно базе данных, теперь южнокорейская компания может до 2034 года производить и продавать в России грузовики, автобусы, тракторы и тягачи, а также запчасти и комплектующие для машин. Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы в 2024 году.

«В условиях, когда многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России, такие действия Hyundai могут свидетельствовать о желании сохранить присутствие на российском рынке и юридически защитить свои ключевые активы», — отметила в беседе с агентством генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Hyundai и Kia ушли с российского рынка в 2022 году.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля южнокорейское агентство Yonhap также сообщало, что Kia пересмотрела план продаж автомобилей на 2025 год, включив в него российский рынок. Согласно обновлённому плану, до конца года в России планируется реализовать 50 тыс. автомобилей Kia.

13 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что российская сторона ведёт непубличные переговоры о возможном возвращении зарубежного бизнеса в страну и ряд компаний сможет возобновить работу в России после определённых согласований, однако, по словам российского лидера, преимущество будет на стороне отечественных производителей.