Москва, 22 апреля, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Военные следователи установили украинского военного, обстрелявшего жилые дома в деревне Спальное Суджанского района Курской области. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Следственный комитет Российской Федерации

По данным следствия, военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Сафронов систематически обстреливал строения в деревне Спальное, где находились мирные жители. В результате была существенно повреждена гражданская инфраструктура и разрушены жилые дома.

«В ходе боевых действий Сафронов был задержан российскими военнослужащими и передан следствию», — говорится в сообщении.

Военный незаконно находился на территории Курской области с 23 августа 2024 года. Уголовное дело в отношении него возбудили по статьям о покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ). Кроме того, Сафронов фигурирует в другом уголовном деле о теракте, которое уже рассматривает суд, отметили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, российские следователи фиксируют и расследуют многочисленные преступления, совершённые украинскими подразделениями в ходе незаконного вторжения в Курскую область. Мирные жители рассказывают правоохранителям о действиях бойцов ВСУ и наёмников.

В частности, 19 апреля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что установлены украинские командиры, причастные к обстрелу Курска с помощью 100 дронов 15 апреля. Это командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВСУ полковник Андрей Дзяний и его заместитель Виталий Сендзюк. Им вменяется совершение теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), в результате которого погибла пожилая женщина и ещё девять человек получили ранения. Кроме того, повреждения получили более 20 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.