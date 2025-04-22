Москва, 22 апреля, 2025, 11:28 — ИА Регнум. Российская сторона определится с участием в прощании с папой римским Франциском после объявления даты Ватиканом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко.

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«Во-первых, должна быть определена дата похорон, формат этой прощальной церемонии, и на основе этой информации будет приниматься решение об участии РФ», — сказал Грушко журналистам агентства.

22 апреля служба печати Святого престола проинформировала о том, что похороны понтифика состоятся в субботу, 26 апреля. В 10:00 утра по местному времени перед собором Святого Петра будет совершена заупокойная месса по папе римскому Франциску, после чего гроб с телом понтифика доставят в собор Святого Петра, а оттуда — в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.

Как передавало ИА Регнум, папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Ватикан назвал официальной причиной смерти понтифика инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

По данным итальянских СМИ, на пост папы римского претендуют несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

В своём завещании понтифик выразил желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, а не в Ватикане. Также он пожелал, чтобы его гробница была простой и не имела особых украшений.