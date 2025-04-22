Москва, 22 апреля, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Технический совет по развитию морских беспилотных систем создан партией «Единая Россия» (ЕР) и Центром беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) совместно с Главным командованием ВМФ России. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Партия «Единая Россия»

Предполагается, что технический совет станет профильной площадкой для организации и применения механизмов сотрудничества, способствующих обеспечению флота передовыми решениями в сфере беспилотной техники. Председателем совета будет главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

На первом заседании, состоявшемся в музее Военно-морской славы в Кронштадте, адмирал заявил, что оперативное внедрение беспилотных систем, робототехнических комплексов и средств борьбы с ними — необходимая потребность. Беспилотники изменили характер вооружённой борьбы, в том числе на море. Это показал в том числе опыт специальной военной операции.

«Они будут определять войны будущего», — подчеркнул Моисеев.

Руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин напомнил, что ЦБСТ и «Единая Россия» уже производили несколько видов изделий для флота. Одно из них — дрон «Скворец ВМФ», способный стартовать с движущейся платформы, катера, гидроцикла или другого плавсредства без дополнительных настроек и калибровки.

Сидякин пояснил, что техсовет будет анализировать рынок и искать инструмент, который поможет разработкам появляться на фронте для выполнения задач СВО.

Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков добавил, что у инженерных коллективов есть несколько ключевых потребностей. Это доступ к тактико-техническим требованиям, грантовое государственное финансирование, инвестиционное финансирование на следующей стадии и научно-техническое сопровождение.

«А уже потом подключается научно-техническое сопровождение со стороны флота. В этом суть работы Технического совета ЦБСТ и ВМФ», — пояснил Безруков.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Сидякин заявил, что изделия ЦБСТ, учреждённого в феврале 2024 года, за год уничтожили технику ВСУ более чем на 1 млрд долларов. Он добавил, что в центре насчитывается более 300 резидентов, 20 из которых стали резидентами «Сколково».

В декабре 2024 года председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручил проработать изменение правового регулирования поддержки отечественных производителей компонентов для БПЛА. Он призвал пригласить к обсуждению Минпромторг, Минобороны и профильные комитеты парламента.