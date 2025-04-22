Москва, 22 апреля, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели пройдёт 23 апреля в Москве. Об этом сообщил его внук и вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Зураб Церетели

«Прощание планируется завтра. Я думаю, что это будет храм Христа Спасителя. Но как только всё патриарх утвердит», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Василий Церетели также уточнил, что художника похоронят в Дидубийском пантеоне в Грузии. Там же похоронена его супруга Инесса Андроникашвили, которая ушла из жизни в 1998 году.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Зураб Церетели ушёл из жизни в возрасте 91 года. Он скончался около 01:30 по мск. Его помощник Сергей Шагулашвили сообщил, что причиной смерти художника стала остановка сердца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Церетели был художником с мировым именем и настоящим народным дипломатом. По её словам, память о нём продолжит жить не только в сердцах людей, но и в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, а также в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты.

Церетели — автор более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства. В частности, он оформил сочинский парк «Ривьера», тбилисский Дворец профсоюзов, Новую сцену московского Большого театра, создал монументы «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе.