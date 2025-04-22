Ватикан, 22 апреля, 2025, 11:16 — ИА Регнум. Похороны папы римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Simone Risoluti/Vatican Media

«В субботу, 26 апреля 2025 года, в 10:00 утра перед собором Святого Петра будет совершена заупокойная месса по папе римскому Франциску», — говорится в сообщении.

После мессы гроб с телом понтифика доставят в собор Святого Петра, а оттуда — в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.

Папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Ватикан назвал причиной смерти понтифика инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

По данным итальянских СМИ, на пост папы римского претендуют несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

В своём завещании папа римский Франциск выразил желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, а не в Ватикане. Также он пожелал, чтобы его гробница была простой и не имела особых украшений.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 апреля в Ватикане прошла церемония установления факта смерти Франциска. Тело понтифика поместили в гроб.

Президент России Владимир Путин направил в Ватикан соболезнования по случаю смерти Франциска. Он отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что вместе с супругой Меланьей приедет на похороны понтифика.