Никосия, 22 апреля, 2025, 11:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пошёл на поводу у спецпосланника Кита Келлога, поверив в его идеи по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала Duran.

Andrew Harnik/AP/TASS Кит Келлог

«Трамп пошёл на поводу у Келлога в самом начале, когда он купился на нелепые идеи Келлога о конфликте на Украине», — отметил он.

Журналист уточнил, что Келлог изначально получал ложную информацию по ситуации на Украине и передавал её главе Белого дома. В результате этих данных у Трампа возникла надежда на очень быстрое урегулирование конфликта, говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля глава Белого дома выразил надежду, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. По словам Трампа, только в этом случае обе стороны начнут вести крупный бизнес с США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление американского лидера о сроках заключения соглашения.

14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине, обсуждение продолжается.