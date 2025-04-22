Москва, 22 апреля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Ряду российских пенсионеров пенсии за май будут перечислены досрочно. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Павел Лисицын/РИА Новости

График выплат изменился в связи с предстоящими майскими праздниками.

«До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число», ― говорится в сообщении фонда в Telegram-канале.

Отмечается, что досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счёт.

Уже с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. При этом пенсионеры, которым доставляют выплату через «Почту России», получат деньги за май в привычные для себя даты.

Как передавало ИА Регнум, перенос выплат пенсий происходит дважды в год — перед январскими и перед майскими праздниками. Выплаты пенсий переносят на конец декабря или конец апреля. Это связано с тем, что ни банки, ни почтовые отделения не работают в праздничные дни.

Согласно графику выплат пенсий перед майскими праздниками, тем, кто обычно получает пенсии с 5-го по 11-е число, принесут пенсии 5–7 мая.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что с апреля на 14,75% выросли социальные пенсии. Средний размер социальной пенсии вырастет почти на 2 тыс. рублей и составит 15,5 тыс. рублей. Вырастет пенсия и у тех, кому в марте исполнилось 80 лет.

В феврале сообщалось, что пенсии работающих россиян увеличатся летом 2025 года. Это будет беззаявительная корректировка размера страховой пенсии с учетом пенсионных баллов, сформированных в 2024 году. Максимальный размер прибавки составит 437,07 рубля.