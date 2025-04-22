Лондон, 22 апреля, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Украинские католики были недовольны скончавшимся папой римским Франциском, поскольку он не занял сторону в украинском конфликте. Об этом сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на опрошенных верующих из Львова.

Global Look Press/CNP/AdMedia

Католики из Львова, выходившие со службы в церкви, выразили скорбь в связи со смертью папы римского Франциска, однако они также заявили об оставшейся обиде на него из-за того, что понтифик Римско-католической церкви не принял сторону Украины в её конфликте с Россией, говорится в материале.

«К сожалению, с его стороны были определённые субъективные суждения. Я надеюсь, что следующий папа будет мудрее, просвещённее и лучше», — приводятся в материале слова прихожанина львовской церкви, экс-военного Андрея Беня. Прихожанка Марта Бинишин высказала надежду, что новый папа римский станет лучше прежнего и сможет принести больше помощи Украине.

Как передавало ИА Регнум, папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти понтифика был инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс, говорится в официальном свидетельстве.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Путин подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память.