Тегеран, 22 апреля, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Иран готов сделать свою ядерную программу прозрачнее при условии снятия с него санкций. Об этом заявила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.

Vahid Salemi/AP/TASS Завод по обогащению урана в Исфахане

«Мы постараемся создать большую прозрачность и большее доверие [к ядерной программе] в обмен на снятие санкций», — сказала Мохаджерани.

Она подчеркнула, что снятие санкций должно быть эффективным и оказать положительный эффект на жизнь иранцев.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля в Омане прошел первый раунд переговоров между иранской и американской делегациями, в ходе которого представители стран обсуждали ситуацию вокруг иранской ядерной программы. По окончании консультаций была достигнута договорённость провести в Риме 19 апреля второй раунд переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 11 апреля отмечал, что Белый дом готов к поиску компромиссных решений в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы. По его словам, «красная линия» американской администрации в отношениях с Ираном — не допустить создания этой страной ядерного оружия.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, что Тегеран готов к конструктивным переговорам с Вашингтоном на равных, но не потерпит давления.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова всемерно способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы дипломатическим путем.