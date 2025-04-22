Петропавловск-Камчатский, 22 апреля, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Кратер начавшего извергаться вулкана Ключевского на Камчатке заполняется раскалённой лавой. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

AP/TASS/Yuri Demyanchuk

В ведомстве отметили, что впервые термальную аномалию в вершинном кратере вулкана зафиксировали 30 марта, потом 4 и 9 апреля. Свечение в кратере вулкана впервые было отмечено 20 апреля.

«В последующую ночь отмечалось частое свечение в ночное время, что свидетельствует о постепенном заполнении кратера раскалённой лавой, порождающее стромболианскую деятельность», ― говорится в сообщении МЧС в Telegam-канале.

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Учёные, которые оценили опасность вулкана, считают, что возможны усиление деятельности в вершинном кратере, излияние лавового потока на склон вулкана, а также пепловые выбросы на высоту до 1 км.

Специалисты предостерегают население и туристов от посещения района Ключевского вулкана. В настоящее время официально зарегистрированных групп там нет.

Как передавало ИА Регнум, извержение самого высокого в Евразии действующего вулкана Ключевская сопка на Камчатке началось в ночь на 21 апреля. Код авиационной опасности вулкана Ключевская сопка сменили с зелёного на жёлтый. Этот код является вторым из четырёх и указывает на риски для малой авиации. Если активность вулкана будет расти и дальше, это сможет повлиять на низколетящие самолёты.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) находится в 30 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек. Это самый высокий активный вулкан в Евразии. Его возраст приблизительно 7 тыс. лет.

Также на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный. Спутниковые данные показали яркое тепловое свечение в кратере, которое длилось несколько минут. В 10:30 по местному времени 21 апреля (01:30 мск) взрывы подняли пепел вулкана Безымянный на 4 тыс. м над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 36 км на запад от вулкана.