Киев, 22 апреля, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Полезные ископаемые Украины не принадлежат гражданам республики, поэтому и возмущение украинского народа по поводу грядущей сделки по ресурсам с США непонятно. Об этом заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

AP/TASS/Efrem Lukatsky

Депутат отметил, что он часто обсуждает с избирателями будущее соглашение по ископаемым с США и постоянно слышит от граждан тезис, что ресурсы являются собственностью украинского народа. Однако, по его словам, в конституции страны ничего не написано по этому поводу.

«Слушайте, ну есть где-то какие-то ископаемые в разных частях Украины. Скажите, пожалуйста, а мы их туда закапывали? На каких правах я с Черновцов должен претендовать на какие-то ископаемые в бог знает какой другой области?» — добавил Мазурашу.

Он также уточнил, что Украине не пришлось бы торговать своими ресурсами, если бы она обладала достаточными силами для ведения боевых действий. В связи с этим депутат предложил жителям ехать на восток страны и отвоёвывать ресурсы, которые они считают своей собственностью.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. По мнению вице-премьера Украины Юлии Свириденко, данное соглашение предоставит возможности для «значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединённых Штатов».

При этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что одобрение главой киевского режима Владимиром Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что Вашингтон даже не скрывает, что использует главу киевского режима для заключения сделки по полезным ископаемым.