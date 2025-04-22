Москва, 22 апреля, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский продлением военного положения узурпирует власть на Украине. Об этом сообщает InfoBRICS.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине — еще один шаг Владимира Зеленского к узурпации власти», — говорится в материале.

По мнению автора статьи — каирского исследователя экономики Ахмеда Аделя, Киев не хочет заключать мирное соглашение, к которому стремятся Москва и Вашингтон, так как единственный способ для Зеленского сохранить власть — это продолжить военный конфликт с Россией, несмотря на человеческие потери и разрушение страны.

«На самом деле его главная задача — остаться у власти, поскольку он, очевидно, понимает, что его положение главы государства слабо, особенно учитывая, что против него также действует влиятельный бывший президент Петр Порошенко», — утверждает Адель.

Он отметил, что продление военного положения на Украине позволяет Зеленскому вывести из строя оппозицию и еще больше укрепить свою власть.

Как передает ИА Регнум, 20 апреля глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. По словам Трампа, только в этом случае обе стороны начнут вести крупный бизнес с США, которые «процветают, и заработают состояние».

В Кремле не стали комментировать заявление американского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона остается открытой к поискам мирного урегулирования конфликта на Украине и продолжает работу с американской стороной. Официальный представитель Кремля также выразил надежду на то, что «эта работа даст свои результаты».

Ранее 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Обсуждение продолжается.