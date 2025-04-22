Брюссель, 22 апреля, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Всё больше стран заявляют о готовности работать с надёжными торговыми партнёрами в Европе. Об этом в беседе с газетой Politico сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В условиях всё более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с нами», ― отметила глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что в последние недели она беседовала с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединённых Арабских Эмиратов, которые искали «сильных и надёжных партнёров». Отмечается, что глава ЕК не упомянула введённые президентом США Дональдом Трампом торговые тарифы, которые перевернули мировые рынки, но, по мнению авторов статьи, именно с этим связаны её заявления.

Фон дер Ляйен также отметила, что глобальный порядок претерпевает более глубокие изменения, чем когда-либо после окончания холодной войны.

Как передавало ИА Регнум, газета The Financial Times 17 апреля написала, что Китай пытается наладить экономическое сотрудничество с Евросоюзом, чтобы компенсировать потери от торговой войны с США и перенаправить экспортные потоки. Старший научный сотрудник Китайской академии макроэкономических исследований Чжан Яньшэн заявил, что торговая встряска, вызванная Трампом, дает КНР возможность переосмыслить торговые отношения. По его словам, Китаю следует больше экспортировать в Европу и больше из неё же импортировать.

Глава Еврокомиссии во время визита в Нью-Дели 28 февраля заявила, что к концу 2025 года может быть заключено беспрецедентное соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Индией. Она добавила, что «визит знаменует начало новой эры» и «настало время вывести стратегическое партнерство между ЕС и Индией на новый уровень». Также она объявила, что Европейский союз активно изучает возможность нового партнёрства в области безопасности и обороны с Индией.

Эксперты считают, что Канада теоретически может войти в состав Евросоюза. По их словам, это маловероятно, но возможно. По словам замдиректора аналитического Центра европейских реформ Иэна Бонда, в случае если Канада пройдёт тест на «европейскость», ей помешает практическая экономика: после присоединения к Евросоюзу стране придётся установить таможенную границу с США и ввести действующие в ЕС пошлины и ограничения на импорт американских товаров. Такие изменения, утверждает Бонд, стали бы для страны «невероятно губительными», а минусы на долгое время перевешивали бы возможные плюсы.