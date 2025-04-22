Москва, 22 апреля, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Обращения в Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу направлены по итогам аудита использования средств государственного оператора «Почта России». Компания работает неэффективно, не способствуя развитию и повышению доступности услуг почтовой связи, говорится в заключении Счётной палаты.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Аудиторы проверили, как были использованы средства, выделенные «Почте России» в 2020–2024 годах и первом квартале 2025 года. Оказалось, что установленные результаты по модернизации отделений почтовой связи в 2022–2023 годах достигнуты только на 70,8%.

«Кроме того, анализ причин убыточности [акционерного] общества выявил целый комплекс системных проблем, оказывающих отрицательное влияние на его финансовые результаты. Среди них: отсутствие стратегических ориентиров, противоречие целей, некачественное управление и ненадлежащий контроль за деятельностью общества», — говорится в отчёте, опубликованном на сайте ведомства.

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