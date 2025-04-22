Москва, 22 апреля, 2025, 10:13 — ИА Регнум. Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели был художником с мировым именем и настоящим народным дипломатом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Валерий Шарифулин/ТАСС Зураб Церетели

«Умер Зураб Церетели. Художник с мировым именем, общественный деятель, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества. Настоящий народный дипломат. Соболезнования родным, близким, а именно так он воспринимал всех людей», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам Захаровой, память о Церетели продолжит жить не только в сердцах людей, но и в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, а также в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты.

Церетели — автор более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства. В частности, он оформил сочинский парк «Ривьера», тбилисский Дворец профсоюзов, Новую сцену московского Большого театра, создал монументы «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Церетели ушёл из жизни в возрасте 91 года. Он скончался около 1:30 по мск. Помощник художника Сергей Шагулашвили сообщил, что решение о похоронах будет принято позже.

В 2024 году президент России Владимир Путин, поздравляя Церетели с 90-летним юбилеем, отметил его общественную, педагогическую и организаторскую деятельность, стремление служить отечественной культуре. Российский лидер также подчеркнул, что за годы неустанного творческого поиска Церетели в полной мере реализовал свой щедрый, многогранный и самобытный талант и добился высокого профессионального признания.