Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Киевский режим выражает готовность уступить 20% своей территории, однако с условием признания этих земель не де-юре, а де-факто. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила газета The New York Post (NYP).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Чиновник заявил, что Украина, по всей видимости, «готова отказаться от 20% своей территории», если это будет считаться признанием территории «де-факто», а не «де-юре», — отмечается в материале.

Источник издания пояснил, что признание новых территорий России де-факто предполагает временное признание контроля над ними, без намерения отдавать эти территории навсегда и официального отказа от усилий по возвращению земель в долгосрочной перспективе.

Чиновник добавил, что представители Киева на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся новых регионов, вошедших в состав России по итогам референдумов.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля член палаты лордов парламента Великобритании от Консервативной партии лорд Ричард Балф призвал Украину к территориальным уступкам для достижения мирного соглашения с Россией.

Украинский политолог Константин Бондаренко считает, что в случае территориальных уступок России на Украине возникнет угроза внутренних конфликтов. По его словам, это может привести к бунту и противостоянию между как регионами, так и политическими партиями. Эксперт отметил, что вопрос о границах будет наиболее трудным при урегулировании конфликта.

19 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках предложений по урегулированию конфликта на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров 11 апреля заявил, что Украина ни за что и никогда не сможет вернуться к границам 1991 года, это понимание есть и у администрации президента США Дональда Трампа.

13 февраля глава Белого дома заявил, что возвращение Украины к границам до 2014 года (с Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями) маловероятно. Американский лидер поддержал соответствующее заявление шефа Пентагона Пита Хегсета.