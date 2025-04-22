Москва, 22 апреля, 2025, 09:40 — ИА Регнум. Возможное решение певицы Аллы Пугачёвой вернуться Россию уже ничего не изменит. Об этом заявил актёр Иван Охлобыстин «РИА Новости».

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Актёр Иван Охлобыстин

«Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в её жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — сказал Охлобыстин.

Он добавил, что критиковать артистку не может, так как она — женщина.

Ранее Охлобыстин, говоря о покинувших Россию артистах, назвал их решение не очень приличным. По его словам, в тяжёлые сложные времена деятели культуры должны «развлекать, отвлекать, утешать». Он добавил, что это почти пастырская миссия и артисты не вправе уходить с боевого поста.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года Пугачёва вместе с семьёй переехала в Израиль, а позже перебралась на Кипр. В ответ на критику, обрушившуюся на неё в соцсетях, певица заявила, что счастлива быть ненавидимой теми, кого она «всегда терпеть не могла». Она добавила, что критикующие её «были холопами — стали рабами».

В марте 2024 года Пугачёва отреагировала на критику в адрес артистов, уехавших из России и оскорбляющих родную страну из-за границы. Она отметила, что «нормальные люди» возвращаться не собираются.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Пугачёва пренебрегла народной любовью, которая у неё была. При этом Захарова не стала осуждать Пугачёву, отметив, что личная история певицы не повлияет на популярность песен, созданных различными музыкантами и поэтами.