Москва, 22 апреля, 2025, 09:17 — ИА Регнум. Скульптор, художник-монументалист Зураб Церетели скончался от остановки сердца. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

Александр Щербак/ТАСС Зураб Церетели

«Остановилось сердце», ― процитировало «РИА Новости» помощника художника.

Шагулашвили уточнил, что скульптор умер в половине второго ночи 22 апреля дома в Переделкино в окружении своих работ.

Отмечается, что накануне смерти Церетели не имел серьёзных жалоб. Также у него не было никаких заболеваний, связанных с сердцем.

Информации о времени и месте прощания пока нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее Шагулашвили сообщил о смерти президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Скульптору был 91 год.

Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе. В 1958 году окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии. В 1964 году обучался во Франции, где общался с выдающимися художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом. С конца 1960-х годов начал активно работать в области монументального искусства.

С 1997 года являлся президентом Российской академии художеств. Был директором Московского музея современного искусства и директором Галереи искусств Церетели.

В июле 2016 года Церетели присвоили звание «Заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской Республики» за сохранение, развитие и популяризацию российского искусства, нравственное воспитание и подготовку творческих кадров.

В январе 2019 года президенту Российской академии художеств присвоили звание «Народный художник Республики Северная Осетия — Алания». Известный скульптор получил награду за большой личный вклад в развитие изобразительного искусства республики и по случаю 85-летия со дня рождения. Художник создал в Москве памятник жертвам Беслана, который находится на Солянке, напротив храма Рождества Пресвятой Богородицы в Кулишках.

Церетели является автором более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства. В частности, он оформил сочинский парк «Ривьера», тбилисский Дворец профсоюзов, Новую сцену московского Большого театра, создал монументы «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе.

В 2024 году президент России Владимир Путин, поздравляя Церетели с 90-летием, отметил его общественную, педагогическую и организаторскую деятельность, стремление служить отечественной культуре. Глава государства подчеркнул, что за годы неустанного творческого поиска Церетели в полной мере реализовал свой щедрый, многогранный и самобытный талант и добился высокого профессионального признания.