Москва, 22 апреля, 2025, 09:03 — ИА Регнум. Российские военные в зоне проведения спецоперации ликвидировали командира элитного батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 22 апреля сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«В зоне СВО ликвидирован командир 505-го батальона морской пехоты ВМФ Украины Игорь Колосницын <…> По имеющимся данным, Колосницын был уничтожен 17 апреля в одном из приграничных районов Сумской области», ― написал военкор в Telegram-канале.

Также сообщается, что в 2023 году украинский офицер участвовал в боях на херсонском направлении, в частности в Крынках на левом берегу Днепра.

Сообщение о гибели украинского комбата также появилось в пабликах его подразделения. Уточнялось, что командир роты огневой поддержки капитан Колосницын погиб при выполнении боевого задания.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля российские военные нанесли высокоточный удар по месту совещания командиров Вооружённых сил Украины с иностранными инструкторами в ресторане в Кривом Роге. В результате удара потери противника составили до 85 военных и офицеров иностранных государств, а также 20 единиц автомобильной техники.

В январе около посёлка Ямполь в Донецкой Народной Республике российские военные уничтожили командира 55-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ и руководителя любительской команды «Подолье» из села Васильковцы Михаила Коваля. Вместе с украинским командиром были ликвидированы начальник артиллерии подразделения Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук. В ходе операции российские бойцы применили FPV-дрон с 6 кг взрывчатки.

В районе Красноармейска 15 января бойцы Вооружённых сил России ликвидировали командование 1-й бригады оперативного назначения Нацгварции Украины имени Петра Дорошенко, которую также называют «президентской». В результате удара по командному пункту были ликвидированы полковник Дмитрий Пермяков и майор Андрей Перепечко.