Москва, 22 апреля, 2025, 08:39 — ИА Регнум. Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели ушёл из жизни в возрасте 91 года. Об этом помощник художника Сергей Шагулашвили сообщил «Интерфаксу».

Елена Никитченко/ТАСС Зураб Церетели

«Да, это случилось сегодня в половине второго ночи», — сказал Шагулашвили.

Решение о прощании и похоронах будет принято позже, добавил он.

Церетели — автор более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства. В частности, он оформил сочинский парк «Ривьера», тбилисский Дворец профсоюзов, Новую сцену московского Большого театра, создал монументы «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе.

В 2024 году президент России Владимир Путин, поздравляя Церетели с 90-летием, отметил его общественную, педагогическую и организаторскую деятельность, стремление служить отечественной культуре. Глава государства подчеркнул, что за годы неустанного творческого поиска Церетели в полной мере реализовал свой щедрый, многогранный и самобытный талант и добился высокого профессионального признания.