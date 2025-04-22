Казань, 22 апреля, 2025, 08:42 — ИА Регнум. В Татарстане произошла авария с участием четырёх автомобилей и цементовоза. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

МВД по Республике Татарстан

Уточняется, что ДТП произошло в Апастовском районе на 59-м км автодороги Казань ― Буинск — Ульяновск.

«Водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, «Лада», КамАЗ и Opel», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Водители и два пассажира автомобилей Sollers и «Лада-Веста» скончались от полученных травм.

На месте аварии работают автоинспекторы. Обстоятельства ДТП выясняются.

В прокуратуре Татарстана сообщили, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как передавало ИА Регнум, в Татарстане 11 октября прошлого года при столкновении автобуса с грузовиком погибли два человека, восемь пострадали. ДТП произошло в Мензелинском районе на 1105-м км автодороги М-7 «Волга». По предварительным данным, водитель КамАЗа при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом «Ютонг».

В тот же день в Астраханской области вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой. Погибли три человека, ещё семь пострадали. Авария произошла на автодороге Волгоград ― Астрахань.