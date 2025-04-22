Донецк, 22 апреля, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России уничтожили под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике наёмников из Португалии. Об этом сообщил командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный добавил, что на этом направлении в зоне спецоперации попадается большое количество португальских наёмников, а не американских, как это было раньше.

«Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы, уже подгоревшие», — процитировало «РИА Новости» комбата.

Миф добавил, что наёмники работают без опознавательных знаков и очень хорошо обучены, в отличие от подразделений Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля начальник пресс-центра Западной группировки войск ВС РФ Иван Бигма сообщил, что две группы иностранных наёмников, входящих в отдельную горно-штурмовую бригаду ВСУ, уничтожены в лесу в Купянском районе Харьковской области.

Российские бойцы в Харьковской области 10 апреля ликвидировали 20-летнего наёмника украинской армии литовца Томаса Валентелиса.

30 марта швейцарская телерадиокомпания RTS сообщила о ликвидации в Курской области 25-летнего наёмника из Швейцарии. Речь идёт о молодом человеке южноамериканского происхождения, который был усыновлён швейцарской семьёй. После того как его приёмная мать скончалась, он попал в психиатрическую больницу. В июне 2024 года он вступил в ряды наёмников ВСУ и был ликвидирован в декабре.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в начале марта сообщил, что в рядах ВСУ против России воюют свыше 3,3 тыс. наёмников. Позднее президент Владимир Путин напомнил, что иностранные наёмники, воюющие в зоне проведения спецоперации на стороне киевского режима, не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.