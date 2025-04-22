Москва, 22 апреля, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Российские военные, освобождавшие село Преображенка в ДНР, практически полностью исключили использование радиостанций и перешли на систему звуковых сигналов. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Столь важный тактический элемент и разработанная система сигналов доказали свою эффективность — чёткие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что штурмовикам пришлось преодолевать большие участки открытой местности, где почти полностью отсутствовали какие-либо укрытия. В этом заключалась основная сложность боёв за село. В Преображенку бойцы заходили небольшими группами, по 3–4 человека. Прикрытием служили антидроновые одеяла и непогода.

Скопив силы на подступах к селу, российские военные перешли в наступление и постепенно зачистили каждый дом. Они не только уничтожили живую силу и технику противника, но и эффективно противодействовали беспилотникам, в том числе ударным FPV-дронам и тяжёлым гексакоптерам «Баба-яга».

Об освобождении села Преображенка в Красноармейском районе ДНР Минобороны проинформировало 17 апреля. Населённый пункт перешёл под контроль ВС РФ в результате активных действий подразделений группировки «Центр».

Ранее, 16 апреля, бойцы воинской группировки «Юг» освободили в ДНР село Калиново. 13 апреля сообщалось о переходе под контроль ВС РФ села Елизаветовка в ДНР.