Пермь, 22 апреля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Консультанта отдела управления имуществом пермского минкультуры Илью Ш. признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей по административной статье о побоях после потасовки с главой министерства Аллой П.

Владимир Гердо/ТАСС

Установлено, что конфликт произошёл в конце 2024 года во время одного из заседаний комиссии. Мужчина решил снять происходящее на видео, при этом министр попросила его не снимать. После этого между ними началась драка, передаёт «РИА Новости».

В результате инцидента у главы минкультуры была выявлена ссадина на пальце правой кисти, ушибы на груди, спине и других частях тела. Ответчик утверждал, что также получил травмы. Он неоднократно в ходе разбирательств предъявлял разного рода ходатайства, в том числе отвод судье.

После заседания представитель министерства назвал решение суда в виде штрафа справедливым.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале директора одной из дагестанских школ временно отстранили от должности из-за драки между учителями. Инцидент произошёл в селе Хлют. Видео конфликта с участием педагогов попало в соцсети. Для выяснения обстоятельств случившегося в школу приехал министр образования Дагестана Яхья Бучаев. Он встретился с преподавателями, обсудил вопросы управления образовательным учреждением.