Москва, 22 апреля, 2025, 07:58 — ИА Регнум. К концу апреля процентные ставки по потребительским кредитам в крупнейших банках РФ в среднем упали до 35%, в марте они доходили до 40%. Это произошло незадолго до заседания Центробанка по ключевой ставке, которое ожидается 25 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

За последний месяц процентные ставки снизились на пять процентных пунктов. Об этом сообщают «Известия».

За месяц реальные процентные ставки скорректировали 11 крупнейших банков. При этом минимальная стоимость кредитов за месяц снизилась на один процентный пункт, до 28,3%. Именно такие сегодня зафиксированы самые выгодные условия.

Как сообщало ИА Регнум, банки продолжат выдавать льготные ипотечные кредиты россиянам, 20 апреля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он заверил, что кабмин РФ нашел средства для финансирования банковского сектора, в том числе и для обеспечения семейной ипотеки под 6%.

20 апреля главы банков «Сбер» и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин заявили, что организации отменят допкомиссии при выдаче льготных ипотечных кредитов. Отмечалось, что изначально такие меры были предприняты, чтобы удержать объемы займов.