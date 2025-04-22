Москва, 22 апреля, 2025, 07:42 — ИА Регнум. Средства ПВО с вечера 21 апреля до 06:00 22 апреля уничтожили десять беспилотников над тремя регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

В течение прошедшей ночи сбиты три украинских БПЛА самолетного типа: два — над территорией Орловской области и один — над территорией Белгородской области.

Всего начиная с 20:00 мск 21 апреля до 06:00 мск 22 апреля дежурными силами ПВО уничтожены десять дронов: пять — над территорией Крыма, три БПЛА — над Белгородской областью и два беспилотника — над Орловской областью.

Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки украинского дрона ранение получила жительница села Долгое Валуйского округа в Белгородской области.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за 3,5 года из-за атак украинской армии в регионе погибли 23 ребёнка, 167 получили ранения.

21 апреля ВСУ нанесли очередные удары по Белгородской области. Пострадал мирный житель. В нескольких сёлах повреждены дома, автомобили, в селе Казинка — линия электропередачи.