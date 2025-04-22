Москва, 22 апреля, 2025, 07:34 — ИА Регнум. За прошедшую неделю 83 россиянина получили ранения, ещё 15 погибли, в том числе двое детей, при обстрелах со стороны Украины. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

«На большинстве прифронтовых территорий сохранялась высокая интенсивность обстрелов гражданских объектов, в среднем в сутки фиксировалось до 300 прилётов различных боеприпасов», — пояснил в Telegram-канале дипломат.

По его словам, наибольшее количество пострадавших зафиксировали среди жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Курской, Белгородской и Херсонской областей.

Во время пасхального перемирия ВСУ открывали артиллерийский огонь и наносили удары с беспилотников по российским регионам. Больше всего инцидентов с применением украинских БПЛА произошло в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в ЛНР.

Всего за неделю ВСУ выпустили по территории РФ более 2 тыс. различных боеприпасов, дополнил Мирошник.

Как сообщало ИА Регнум, только за 20 апреля украинские вооружённые силы девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Все атаки были зафиксированы на горловском направлении. Повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры выявлено не было.

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим неоднократно нарушил его. Минобороны РФ уточнило, что ВСУ обстреляли российские позиции 444 раза. Кроме того, киевский режим осуществил 900 атак дронами квадрокоптерного типа. Кроме того, украинские формирования в пасхальное перемирие нанесли удар по Донецку, атаковали населённые пункты в Херсонской области — Алёшки, Голую Пристань, Каховку. В селе Нечаевка Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона пострадали два ребёнка и женщина. В городе Горловке в ДНР мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. В ЛНР украинские военные обстреляли Кременную.