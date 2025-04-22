В ночь на 22 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников, информирует Минобороны. Уточняется, что пять дронов сбиты над Крымом, три — над Белгородской областью и ещё два — над Орловской. Таким известием ознаменован новый, 1153-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

О том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) несмотря на объявления перемирий не сократили число обстрелов, известил в Telegram-канале посол по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, с 14 по 20 апреля число обстрелов со стороны киевских боевиков фактически отстоялось прежним — более 300 прилётов в сутки.

Всего за минувшую неделю от действий ВСУ погибли 15 мирных жителей, в том числе, двое несовершеннолетних детей. А ранения получили 83 человека, в том числе пятеро несовершеннолетних, отметил дипломат.

А в Белгородской области 21 апреля провели первое заседание Фонда оказания помощи раненым детям, в ходе которого глава региона Вячеслав Гладков, известил, что за 3,5 года из-за атак украинской армии в регионе погибло 23 ребёнка, 167 получили ранения.

«Враг обстреливает города и сёла из всевозможного вида оружия, сбрасывает мины с дронов. К сожалению, от этих преступлений страдают мирные жители. Много бед и горя», — признал Гладков.

Во время режима пасхального перемирия Минобороны было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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