Орехов, Запорожская область, 22 апреля, 2025, 07:21 — ИА Регнум. Украинские военные воспользовались перемирием для переброски новых сил с ударными дронами в Запорожскую область. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

По словам общественника, ВСУ воспользовались перемирием для переброски операторов БПЛА на ореховское и степногорское направления запорожской линии фронта.

«Прибыли спецгруппы по управлению ударным дронами, которые прошли подготовку у западных специалистов и оснащены оборудованием по последним разработкам», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Ранее штурмовик 242-го полка Южной группировки ВС России с позывным Мультик рассказал о применении боевиками ВСУ новых дронов-камикадзе с усиленным зарядом. По словам бойца, эти дроны большие, квадратной формы, с мощным взрывом.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ совместно с кураторами пытались испытать новую ракетную систему на ферме в Одесской области, 21 апреля заявил президент России Владимир Путин.

20 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский призвал отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Такое предложение Владимир Рогов назвал лицемерной игрой. По его словам, таким образом Киев попытается выиграть время для насильственной мобилизации, чтобы за 30 дней побольше «наловить людей и с новыми силами кинуть их на убой», а также получить перевооружение, прежде всего от западноевропейских стран.

Путин указал на необходимость «разобраться» с предложением украинской стороны не наносить удары по гражданским объектам.