Москва, 22 апреля, 2025, 07:09 — ИА Регнум. Несвоевременная индексация тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) бьёт по карману российских граждан. Об этом 21 апреля заявил президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов, потом всё: до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидий», — отметил российский лидер на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

Путин подчеркнул, что такие удары по карману россиян ничем не оправданы.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 июля проиндексируют тарифы ЖКХ в среднем на 11,9%. Обоснованность повышения тарифов первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объяснил инфляцией, необходимостью ремонта и улучшения коммунальной инфраструктуры. По словам парламентария, минимальная индексация пройдёт в Амурской области и Республике Алтай, процент выше среднего окажется в Пермском крае, Архангельской и Кемеровской областях.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко отметила, что июльский рост тарифов ЖКХ может составить от 4 до 15% в зависимости от региона России. Она подчеркнула, что это лишь часть проходящей масштабной реформы ЖКХ, которая предполагает совершенствование сетей и повышение качества услуг.